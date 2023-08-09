Крупный уральский автодилер откроет салон китайской марки OMODA в Сибири

Как стало известно «Континенту Сибирь», в Омске откроется второй дилерский центр китайской марки OMODA. Его запустит уральская ГК «Автоплюс», которая официально представляет в Омске бренды Toyota и Lexus.

Информацию о запуске салона в Омске «Континенту Сибирь» подтвердили пресс-секретарь российского дистрибьютора марки Иван Гущин и основатель ГК «Автоплюс» Павел Шестопалов.

Новый дилерский центр OMODA в Омске будет располагаться в здании, которое ранее занимал Lexus. Ранее дилер провел релокацию этого бренда, и на сегодня он располагается в одном здании с салоном Toyota, как и в других городах Сибири. Так, в 2022–2023 годах красноярский и томский дилеры Lexus — «Медведь Холдинг» и «Элке Авто» соответственно — открыли салоны китайской марки EXEED на площадках Lexus. Аналогично поступил и новосибирский дилер Lexus — ГК «Восток-Моторс», но с той лишь разницей, что речь шла не о запуске салона EXEED, а об открытии салона китайской марки GEELY.

По словам исполнительного директора «Авто Плюс Омск» Виктора Гребенникова, технический запуск дилерского центра OMODA и старт продаж автомобилей запланированы на конец августа — начало сентября. Полнофункциональное открытие планируется провести до начала ноября — к этому моменту придут плитка и элементы наружной идентификации, и будет проведен ребрендинг салона согласно последним стандартам OMODA.

«Продажи OMODA в регионе растут, что говорит о том, что интерес покупателей к этой марке есть. Этому в том числе способствует узнаваемый внешний вид автомобилей OMODA. С точки зрения продаж мы рассчитываем и на нашу действующую клиентскую базу по брендам Toyota и Lexus, и на новых покупателей. С учетом ценового позиционирования OMODA речь может идти о действующих владельцах автомобилей Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda, Renault, а также отдельных моделей LADA», — отметил «Континенту Сибирь» Виктор Гребенников.

На сегодня у OMODA уже есть официальный дилер в Омске ─ им является краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО», салон которого был запущен в 2022 году. Таким образом, «Автоплюс» станет вторым дилером марки в регионе. «Наш дилерский центр давно известен в городе, нам удалось сохранить сильную команду, которая имеет опыт работы с Toyota и Lexus. Поэтому мы опираемся на накопленный опыт, экспертизу, рассчитываем на свое честно заработанное имя и уверены в своих силах», ─ резюмировал Виктор Гребенников.

По данным «Автостат Инфо», в первом полугодии 2023 года в Омской области было зарегистрировано 96 новых автомобилей OMODA (8-е место). Для сравнения: в Новосибирской области за этот же период было зарегистрировано 155, а в Красноярском крае — 207 новых автомобилей OMODA. В обоих регионах марку представляют два дилера. Модельный ряд OMODA, согласно сайту компании, на сегодня состоит из кроссовера С5 (от 2 239 000 рублей), седана S5 (от 1 979 000 рублей). При этом, по данным агентства «Автостат Инфо», OMODA С5 занял 6-е место среди самых популярных новых легковых моделей на рынке по итогам первого полугодия 2023 года.

Напомним, ранее стало известно о том, что экс-директор «ЭлитАвто Сибирь» (официальный дилер BMW в Новосибирске, входит в «Медведь Холдинг») Сергей Скопцов перешел на работу в омскую ГК «БАРС» (официальный дилер BMW, CHERY, Kia, Hyundai в Омске).

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