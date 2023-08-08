На разработку бренда новосибирского вуза потратят более 700 тысяч рублей

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) объявил поиск подрядчика для оказания услуг по разработки бренда. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет 714 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 августа текущего года. Работы, разделенные на три этапа, должны быть завершены до 30 декабря 2023 года.

В описании предмета закупке сказано, что на первом этапе подрядчик должен провести анализ рынка и целевой аудитории: брендинг вузов в Новосибирске, России и мире, брендинг маркетплейсов образовательных продуктов и профессий; результаты исследований, проведенных заказчиком, в том числе результаты опросов фокус-групп в целевых группах; SWOT-анализ и т.д.

Второй этап включает в себя разработку позиционирования и коммуникационных сообщений, определение семантического поля, общего посыла; создание прототипов дизайн-макетов для последующей трансляции в рекламной и PR-активности вуза – не менее 3-х сообщений для позиционирования каждого суббренда университета.

На третьем этапе подрядчик должен приступить к разработке визуальной идентификации. Речь о создании логотипа, визиток, бланков и шаблонов, подборе фирменного шрифта и цветов. Сроки и трудоемкость оказания услуг по каждому этапу: этап 1 – не более 45 календарный дней (трудоемкость 30%), этап 2 – не более 45 календарных дней (трудоемкость 25%), этап 3 – не более 60 календарных дней (трудоемкость 45%).

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что кампус НГУ получит более 500 млн рублей дополнительного финансирования.