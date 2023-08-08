В четырёх регионах Сибирского федерального округа выросла численность избирателей. Только в двух из них наблюдался прирост населения, в двух — демография шла на убыль.

Центральная избирательная комиссии РФ обнародовала новые данные по количеству избирателей в субъектах РФ. По статистике ЦИК, за последние полтора года в четырёх регионах СФО выросло число людей, которые могут голосовать: в Республике Алтай, Тыве, Красноярском крае и Новосибирской области.

При этом в Тыве и Новосибирской области увеличилось не только количество избирателей, но и численность жителей. Это следует из информации Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2023 года по сравнению с 1 января 2022 года. В Республике Алтай и Красноярском крае при приросте избирателей ведомство фиксировало в этот период падение демографических показателей.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь президент «Института региональных проектов и законодательства» Борис Надеждин отметил, что показатели динамики по демографии и количеству избирателей выглядят «вполне нормально». «В целом по России число избирателей растёт, а число населения падает», — говорит Борис Надеждин. По его словам, значительное искусственное занижение числа избирателей — рискованный способ повышения процента явки на выборах: «Сильно утаивать избирателей рискованно. Вдруг придут голосовать люди, которых вычеркнули из списков», — поясняет эксперт.