7 августа стало известно, что бывший директор новосибирского НИИ туберкулеза Владимир Краснов, осужденный за растрату и превышение полномочий, не смог обжаловать вынесенный ему приговор. Информация об этом опубликована в ВК-сообществе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Судебная коллегия Новосибирского областного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор Владимиру Краснову, вынесенный ранее Заельцовским райсудом Новосибирска. Рассмотрение апелляции проходило 4 августа.

Напомним, ранее руководивший новосибирским ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Краснов в марте 2023 года был признан виновным в растрате средств из бюджета института на сумму более 1,6 миллиона рублей. Этому предшествовал еще один обвинительный приговор по делу о превышении должностных полномочий, вынесенный в июле 2022-го, согласно которому Владимир Краснов был приговорен к 3 годам колонии общего режима. Защита Краснова пыталась обжаловать это решение суда, но получила отказ. Также, 6 приобретенных Красновым и его родственниками квартир общей стоимостью порядка 28 миллионов рублей были конфискованы в пользу государства.

В итоге, путем частичного сложения наказаний, экс-руководитель научно-исследовательского института получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы, а также двухлетний запрет занимать управленческие должности на госслужбе и в органах муниципального самоуправления. Краснов был взят под стражу в зале суда после оглашения судебного вердикта.

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