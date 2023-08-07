7 августа появилась информация, что Енисейское управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к мэрии города. Природоохранное ведомство требует возместить ущерб, нанесенный экологии в результате сброса сточных вод в одну из рек на территории города. Информация об иске опубликована на сайте суда.

Как следует из опубликованного в ТГ-канале суда сообщения, речь идет о компенсации экологического вреда, нанесенного поступлением неочищенных сточных вод в реку Черемушка через неисправный канализационный коллектор. Истец утверждает, что стоки поступают из двух красноярских исправительных колоний — №17 и №31.

Ссылаясь на решение Советского райсуда Красноярска от 2021 года, Росприроднадзор утверждает что бездействие городской администрации (в части организации водоотведения для исправительных учреждений) стало причиной загрязнения реки и нарушения прав жителей Красноярска на благоприятную окружающую среду.

Сумма исковых требования составляет 2 241 782 рубля. АС Красноярского края зарегистрировал иск 3 августа, информации о запланированных заседаниях по делу на сайте суда нет.

Ранее мы сообщали, что экологический ущерб от загрязнения реки в Иркутской области после столкновения двух танкеров и утечки топлива оценили в сумму свыше 800 миллионов рублей.