Согласно появившейся информации, Сбер и АО «Новосибирскхлебопродукт» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития агропромышленного комплекса региона. Стороны намерены разработать совместные механизмы улучшения поставок и обогатить процессы и производство внедрением передовых технологий. Информацией об этом поделилась пресс-служба Сбера.

Как сообщается, соглашение было подписано в рамках проведения «Дня поля Новосибирской области», прошедшего на минувшей неделе в п. Тулинский. Представители Сбера на пленарном заседании рассказали о перспективах развития агропромышленного комплекса Новосибирской области в этом году, а на их стенде всем посетителям мероприятия была доступна информация про льготное кредитование, лизинг и программы цифровой трансформации.

«Сбер традиционно участвует и представляет свои продукты на Дне поля Новосибирской области, так как поддержка агропромышленного комплекса сегодня – одна из важнейших мер развития экономики. Мы стараемся развивать и предлагать инновационные решения, позволяющие повысить эффективность и конкурентоспособность агробизнеса», — приводит пресс-служба слова управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Николая Шилова.

Акционерное общество «Новосибирскхлебопродукт», согласно информации с официального сайта, является производственно-коммерческой компанией агропромышленного направления. По опубликованной там же информации, цель организации — войти в ТОП-3 зерновых компаний СФО с оборотом на рынке зерна и хлебопродуктов 500 000 тонн. По данным Rusprofile, за прошлый год зарегистрированная в 2010 компания показала чистую прибыль в 67 миллионов рублей при выручке в 10 миллиардов. По выручке в отрасли за прошлый год организация заняла 36 место.