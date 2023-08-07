Как стало известно, заведующая сельхозтехникумом и член совета депутатов г. Куйбышев Новосибирской области была арестована до начала октября этого года. Её обвиняют в систематическом получении взяток. Информация об этом появилась на сайте Куйбышевского райсуда.

Как сообщается, Людмила Нефедова, которой инкриминируют 5 эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ, была арестована в минувшее воскресенье 6 августа по ходатайству следователя. Суд нашел доводы следствия о том, что на данном этапе расследования обвиняемую следует временно изолировать об общества и избрал ей мерой пресечения заключение под стражу до 4 октября этого года.

По данным следствия, Нефедова, будучи заведующей отделением ветеринарии Сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет», неоднократно получала взятки в виде денег от студентов за прохождение ими государственной итоговой аттестации без их фактического участия в ней, и последующую выдачу диплома учебного заведения.

Как сообщила пресс-служба «Единой России», в случае подтверждения вины Нефедовой, она будет исключена из фракции «ЕР» и лишена депутатского мандата в соответствии с законодательством. Членом «Единой России» Людмила Нефедова не является.

По инкриминируемой статье депутату может грозить до восьми лет лишения свободы. Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее мы сообщали, что суд начал рассматривать уголовное дело депутата новосибирского Заксобрания, которого обвиняют в мошенничестве и получении взяток.