– Александр Леонидович Асеев – типичный представитель Лаврентьевской школы подготовки научных кадров, поступил на физфак Новосибирского государственного университета в 1963 г. в рамках первого большого набора двухсот студентов (всего набор в НГУ в 1963 году составил 750 чел.). Отмечу, что среди выпускников этого набора несколько директоров академических и отраслевых институтов, несколько лауреатов государственных премий и премий правительства и большое количество успешных научных сотрудников высокой квалификации. Асеев выделяется среди своих однокурсников как единственный на курсе академик РАН, дважды избранный председателем СО РАН и вице-президентом РАН, 15-ти летний директор такого крупного института, как ИФП СО РАН им. А.В.Ржанова. Он пользуется заслуженным авторитетом среди сокурсников и является одним из инициаторов регулярных встреч выпускников НГУ своего курса. Прошел суровую школу ежегодных стройотрядов НГУ того времени.

После своего добровольного ухода с поста председателя СО РАН в 2017 году Александр Леонидович вернулся в НГУ и в настоящее время исполняет обязанности директора Аналитического и технологического исследовательского центра физфака НГУ, в составе которого действует Центр коллективного пользования «Высокие технологии и аналитика наносистем», а также организована молодежная лаборатория функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники. Александр Асеев подготовил учебное пособие для магистрантов физфака по актуальной и востребованной тематике «Полупроводники и нанотехнологии». По инициативе Асеева почетными докторами НГУ стали Нобелевские лауреаты Ж. И. Алферов и Х. Амано (Япония). Своим личным примером Асеев продолжает традиции Лаврентьева и его школы по подготовке нового поколения научных кадров высокой квалификации.

Во время своей работы на высокой должности председателя СО РАН Александр Асеев отличился активным участием в выполнении прямых указаний президента РФ по организации и строительству Национального гелиогеофизического комплекса РАН, Научно-исследовательской станции «Остров Самойловский» в Республике Саха (Якутия), жилищно-строительных кооперативов «Веста» и «Сигма» в количестве 600 объектов малоэтажного строительства (коттеджей) для сотрудников ННЦ СО РАН по себестоимости. По инициативе Асеева в 2012 году в СО РАН был организован Центр фундаментальных и прикладных работ для обороны и безопасности, что явилось весьма дальновидным решением в свете сегодняшней обстановки, связанной с проведением СВО. Были приняты меры по оздоровлению финансовой ситуации в СО РАН, в результате которых серьезно вырос объем капитальных вложений, а заработная плата научных сотрудников достигла удвоенной средней по региону еще в предреформенные годы. Были предотвращены разрушительные попытки местного бизнеса по приватизации инженерной инфраструктуры Новосибирского академгородка, а неприкосновенность земельно-имущественных ресурсов верхней зоны Академгородка была надежно защищена принятием статуса культурного наследия в 2014 году. Отметим, что именно в годы председательства Асеева были реализованы масштабные проекты строительства нового здания НГУ и технопарка Новосибирского академгородка, коренным образом изменившие облик знаменитого во всем мире научного центра. Александр Асеев отмечен многими наградами и знаками отличия со стороны правительства России и практически всех сибирских регионов. Он почетный гражданин Улан-Удэ и почетный житель Новосибирска.

В 2021 году Александру Асееву было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.159, ч.4 УК РФ по совершению мошенничества при выделении и приватизации на члена семьи нанимателей – дочь Асееву Ольгу Александровну – служебного коттеджа по адресу г.Новосибирск, ул. Мальцева 16 с нанесением материального ущерба РФ в размере 45,8 млн. руб. Подтверждаю отсутствие обмана и законность выделения и приватизации служебного коттеджа семьей Асеева, которая полностью соответствует принятой в СО РАН практике выделения служебных коттеджей и их последующей приватизации на членов семьи нанимателя при передаче в собственность РФ занимаемой им квартиры, что и было осуществлено семьей Асеева. Доводы следствия, которые на мой взгляд, основаны на домыслах об якобы преступном замысле Александра Леонидовича с 2009 года, выдумке некоторых свидетелей из числа академиков РАН о коттедже Асеева как некоей «резиденции», нанесении якобы материального ущерба РФ (при сданной семьей Асеевых квартире со стоимостью 22,8 млн.руб., значительно превышающей фактическую стоимость коттеджа, которая согласно справке СО РАН определена в размере 13,5 млн. руб.) и прочие, по моему мнению, убедительно опровергнуты стороной защиты и представлены суду в речи адвоката Геннадия Шишебарова на 175 страницах. Представляется, что развязанная травля заслуженного человека, много сделавшего для сибирской науки и страны академика Александра Асеева является звеном в происходящем после реформы РАН погроме науки, о чем свидетельствуют 16 уголовных дел против ведущих ученых ННЦ СО РАН за последние шесть лет после ухода Александра Асеева с поста председателя СО РАН.

Я поддерживаю требование обвиняемого и его защитников о полном оправдании Александра Леонидовича Асеева, наказании виновных при возбуждении уголовного дела и компенсации репутационного, морального и материального ущерба, нанесенного семье Асеева. Я поддерживаю вывод уважаемого академика Алексея Эмильевича Конторовича о том, что мы должны благодарить академика Александра Асеева за его многолетнюю безупречную работу на благо нашей науки и нашей страны. А не судить его по необоснованному и надуманному, на мой взгляд, обвинению.

Николай Диканский

академик РАН, ректор НГУ в 1997-2007 гг., декан ФФ НГУ 1981-1991 гг.



P. S. Господа офицеры (академики), что же вы творите? Зачем вы рубите сук, на котором сидите?