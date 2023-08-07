Торговые онлайн-площадки стали привычным элементом жизни большинства современных россиян. Для одних маркетплейс — это удобный способ купить самые разные товары, для других — возможность открыть свое дело и проявить предпринимательские способности. В Новосибирской области 15 августа пройдет мероприятие, на котором участников обучат как азам торговли на маркетплейсе, так и ответят на более узкие и конкретные вопросы тех, кто уже вступил на путь онлайн-предпринимательства.

Согласно данным «Ассоциации компаний интернет-торговли» за 2022 год, самая большая доля продаж из всего онлайн-ритейла пришлась на маркетплейсы — почти 2,25 трлн рублей. Рост этого показателя относительного предыдущего года составил 45%. Также сообщается, что покупки россиян на маркетплейсах составили 96,4% от всего объема интернет-торговли. Неудивительно, что количество активных продавцов на различных онлайн-площадках России выросло за прошлый год на, в среднем, 300% и достигло суммарного количества в почти 960 тысяч.

Однако, не будем забывать, что торговля на маркетплейсе, как и любое начинание, требует определенной подготовки и информационной поддержки. 15 августа 2023 года в новосибирском центре комплексной поддержки предпринимателей «Мой бизнес» пройдет обучающий семинар, на котором специалисты головного офиса Wildberries ответят на вопросы участников, а уже опытные продавцы смогут пообщаться на интересующие их темы непосредственно с руководством компании.

На первую, закрытую часть мероприятия могут попасть опытные партнеры онлайн-площадки — на «круглом столе» с участием генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук и топ-менеджеров маркетплейса у них будет возможность задать интересующие вопросы и предложить свои идеи по улучшению взаимодействия WB с продавцами.

Вторая часть семинара, названная «Школой продавцов Wildberries» доступна для участия всем желающим. Мероприятие откроется выступлением Татьяны Бакальчук и представителей правительства Новосибирской области, после чего специалисты поддержки продавцов маркетплейса ответят на вопросы участников по таким темам, как особенности регистрации и правила работы на маркетплейсе, создание карточки товара и нюансы поставок, а также поделятся полезной информацией о продвижении своих товаров на Wildberries.

Мероприятие состоится 15 августа 2023 в центре «Мой бизнес», начало открытого семинара запланировано на 12:30. Для участия в круглом столе действующих партнеров маркетплейса или же «Школе продавцов» необходимо пройти бесплатную регистрацию по приложенным ссылкам.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Вайлдберриз», чьим основным видом деятельности является розничная торговля, осуществляемая при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет, занимает первое место по выручке за 2022 год в отрасли. Возглавляемая Татьяной Бакальчук компания за прошлый год показала 317 млрд. руб. выручки, при чистой прибыли в 10 миллиардов рублей.

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