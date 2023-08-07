В красноярской торговой сети «Командор» на должность генерального директора назначен Хельмар Шернек. На этом посту он сменил Павла Шамбира, который стал членом совета директоров. Сам Шернек ранее занимал должность заместителя гендиректора. Об этом сообщили в пресс-службе торговой сети.

Напомним, что «Командор» является одним из крупнейших независимых региональных продуктовых ритейлеров Сибири. Компания представлена в Красноярском крае, Хакасии, Тыве, Иркутской и Кемеровской областях. На сегодня у сети порядка 400 магазинов под брендами «Командор» (супермаркеты), «Аллея» (гипермаркеты), «Хороший» (дискаунтеры) более, чем в 100 населенных пунктах страны. Ранее в «Командоре» отмечали «Континенту Сибирь», что в планах компании в 2023 году запустить 115 новых дискаунтеров.

В свою очередь Хельмар Шернек начинал свою карьеру в продуктовой розничной сети Norma (Германия). Впоследствии он приобрел опыт операционного и стратегического управления в международных и многоотраслевых компаниях MediaMarkt, OBI, Grill König и др. Работал на рынках России, Европы, Ближнего Востока и СНГ.

«У Хельмара Шернека очень хороший опыт работы в крупных федеральных и международных компаниях, на рынках разных стран. Считаю, что он добавит в компанию энергию, знания, связи. Хельмар очень хорошо ориентирован на эффективность и системность, что компании и необходимо сегодня. А поскольку Павел Шамбир теперь в компании в новом качестве, мы не теряем опыт, наработанный за предыдущие годы, а добавляем к нему новые профессиональные навыки и новые технологии», — рассказал соучредитель компании «Командор» Олег Сипетый. Его комментарии приводит пресс-служба компании.



«Я имею честь принять руководство компанией от Павла Шамбира. Обещаю сохранять общее наследие, ДНК «Командора» и делать все, чтобы уникальная история успеха сибирской компании продолжалась и «Командор» рос и развивался. Почти 17 лет я живу в России и с гордостью могу сказать, что Россия уже давно стала моей второй родиной. Мой сын родился здесь, моя жена – русская. И моя задача теперь – стать еще и настоящим сибиряком!», — отметил Хельмар Шернек.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что сколько новых точек откроет в Новосибирске уральский продуктовый ритейлер «Жизньмарт», и где они будут располагаться.

По данным Rusprofile, собственниками ООО «‎Командор-Холдинг» являются Сергей Неделин (32%), Алла Южанникова (16%), Олег Сипетый (10,8%), Сергей Макин (9,8%), Сергей Чернов (9,8%), Сергей Ипатюк (9,8%), Андрей Дресвянников (9,8%), Андрей Черномуров (2%).