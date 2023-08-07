После сентябрьских выборов несколько территорий Сибирского федерального округа обновят своих депутатов в Совете Федерации. Кто потеряет кресло в верхней палате российского парламента? Кто прокачал незыблемость сенаторских позиций?

Ещё поработают

В сентябре этого года в шести из десяти субъектов СФО пройдут губернаторские выборы: Новосибирская, Омская области, Хакасия, Кузбасс, Красноярский и Алтайский край. Ещё в трёх — кампании в региональные парламенты: Хакасия, Кузбасс, Иркутская область. Это значит: на повестке девять сенаторских мандатов. В Совете Федерации работают по два представителя от каждой из российских территорий: один — от исполнительной, второй — от законодательной власти.

В Совете Федерации заседает по два человека от каждого региона страны: одного направляет «наверх» только-только сформированный созыв региональных депутатов, второму билет в Москву дает новоизбранный губернатор. До майских поправок период трудоустройства обоих делегатов был завязан на сроки полномочий ЗС или главы субъекта — в зависимости от того, кто конкретно отправил в столицу представлять интересы территории. Член СФ может самостоятельно написать заявление о сложении полномочий. Отозвать мандат может Совет Федерации, если сенатора уличили в нарушении антикоррупционных требований, а также после вступления в силу обвинительного приговора суда.

С высокой долей вероятности, сенатором от новосибирского правительства остаётся экс-мэр Новосибирска, экс-губернатор Владимир Городецкий. Действующий глава области Андрей Травников поставил его первым в своём списке кандидатов, которых в случае переизбрания рассматривает как потенциальных представителей субъекта в Совете Федерации. Городецкий в верхней палате российского парламента сейчас занимает должность первого заместителя председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Собеседники корреспондента «Континента Сибирь» в новосибирских властных кругах считают, что, 75-летний Владимир Филиппович при собственной готовности и желании может проработать и следующую пятилетку, если, конечно, губернатор не сменится в этот период.

Но даже если Городецкий сложит полномочия досрочно, Травников не отправит в СФ нынешнего мэра Новосибирска и лидера местных коммунистов Анатолия Локтя, чей последний срок в качестве избранного главы города завершится в следующем году. На этот случай в своём списке Травников забронировал места в СФ под первого вице-спикера Заксобрания Андрея Панфёрова или главного инфекциониста области Ларису Позднякову. Закон едва ли позволит губернатору «передумать» в пользу Локтя, даже если тот «заслужил» синекуру, отказавшись вмешиваться в размеренность механики переизбрания Травникова. Первый секретарь новосибирского обкома КПРФ не стал выдвигаться на выборы, что снизило конкурентность кампании. Обком выставил кандидатом фигуру на порядок меньшего калибра и узнаваемости — депутата Заксобрания, политтехнолога Романа Яковлева. Источники редакции в руководстве новосибирской «Единой России» допускают, что взамен Локоть получил от Москвы заверения, что его команда в мэрии может спокойно доработать до 2024 года. У Анатолия Евгеньевича есть время подумать над вариантами продолжения карьеры — до старта первого конкурса по назначению сити-менеджера Новосибирска (отмену прямых выборов депутаты согласовали в начале этого года). Впрочем, нельзя исключить, что Травников даст отмашку форсировать процесс, как только предвыборная история закончится.

Альтернативным сценарием переезда Локтя в верхнюю палату мог бы быть заход через Заксобрание, которое также делегирует своего представителя в Совет Федерации. Но такое развитие событий выглядит слабо вероятным. Со стороны Травникова нет сигналов, которые можно было бы интерпретировать как намёки на подобное будущее для мэра-коммуниста. Не говоря уже о том, что мандат сенатора от ЗС держит «политическая глыба» Александр Карелин.

От правительства Красноярского края уже 11 лет в Совфеде тоже заседает «глыба» Андрей Клишас. Вряд ли этот расклад после сентябрьских выборов мог бы поменять новый руководитель региона Михаил Котюков.

50-летний Клишас возглавляет в СФ комитет по конституционному законодательству и государственному строительству. Он был одним из сопредседателей президентской рабочей группы по разработке поправок в Конституцию РФ, которые в 2020 «обнулили» предыдущие сроки Путина у руля страны. Так что у этого сенатора есть иммунитет, который позволяет ему оставаться в верхней палате, пока у него есть такое желание, уверен политолог Алексей Аксютенко.

Этот тезис вряд ли ставят под сомнение недавние словно бы нонконформистские заявления Клишаса, который вписывается в роль одного из столпов, удерживающих Совфед в узде единомыслия. Например, Клишас — единственный из сенаторов воздержался при голосовании по закону о расширении границ призывного возраста до 30 лет. Но едва ли стоит искать в этом признаки оппозиционности — дело в самой инициативе, обозначившей рассогласованность по резонансной теме между властными ведомствами. «Высказывания Клишаса — согласованная позиция, которая позволяет придавать фон публичного обсуждения спорным законопроектам, — отмечает Алексей Аксютенко в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь». — Сенатор выполняет роль громоотвода, участвуя в пикировке между башнями влияния. Одна из этих башен — структура, которая стремится увеличить набор в армию, другая — внутриполитический блок Кремля, который озабочен сохранением спокойной атмосферы выборов президента».

С 2020 года курсируют слухи, что Андрей Клишас претендует на пост главы Конституционного суда. Собеседник «Континента Сибирь относится к этим идеям скептически: «Есть Дмитрий Медведев, который Клишасу пока всё же не по зубам. Кроме того, вряд ли в преддверии президентских выборов возможен запуск столь серьёзного процесса на высшем уровне, как смена председателя КС», — резюмирует Алексей Аксютенко.

Готовы на выход

Осенью закончится сенаторская карьера экс-главы Алтайского края 72-летнего Александра Карлина.

Директор Алтайского центра политического консалтинга Екатерина Сергеева не видит интриги в отсутствии его имени в перечне потенциальных кандидатур от выдвигающегося на новый срок единоросса Виктора Томенко. «Дело в почтенном возрасте, в данном случае он просто ушёл на пенсию», — отмечает в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» политический аналитик.

Сенатором Томенко назначит экс-депутата Госдумы, представителя правительства и губернатора Алтайского края в региональном парламенте Наталью Кувшинову, депутата ГД Ивана Лоора или председателя краевой общественно палаты Юрия Шамкова.

«С моей точки зрения, Виктор Томенко выдвинул идеально сбалансированный и сильный список кандидатур в сенат, — рассуждает Екатерина Сергеева. — Сельское хозяйство, промышленность и социалка — основные киты развития и существующего положения в Алтайском крае. Лоор лоббирует и поддерживает сельское хозяйство. Юрий Шамков, как представитель промышленности, имеющий опыт сенатора, обладает большим лоббистским потенциалом, и его кандидатура была бы лучшей, на мой взгляд. Наталья Кувшинова, которая была депутатом Госдумы, имеет тоже очень много выходов в Москве», — говорит Екатерина Сергеева

Слабыми оказались позиции Елены Мизулиной, которая восемь лет представляла в СФ Омскую область. Сначала при Викторе Назарове (губернатор Омской области 2015-2017 гг.), затем при Александре Буркове (руководил областью 2017-2023 гг). Её имени нет в списке кандидатов в СФ от временно исполняющего обязанности губернатора Виталия Хоценко, который идёт на сентябрьские выборы. После своего избрания тот планирует делегировать в верхнюю палату Ивана Евстифеева — бывшего главного инспектора Омской области, теперь заместителя главы, директора департамента внутренней политики и организационной деятельности наукограда Сириус в Краснодарском крае. Так же в перечне претендентов на мандат от исполнительной власти Омской области — главврач омского медико-хирургического центра Вадим Бережной и учитель Юлия Чехлова.

Политический эксперт Алексей Аксютенко называет решение отказаться от продления полномочий Мизулиной в СФ «понятным». «Некоторое время назад Елена Мизулина была нужна власти в роли охранителя консервативных идей. Потребность отпала. — В какой-то момент инициативы Мизулиной стали раздражающим фактором. Это не та фигура, за которую будет бороться Кремль. Виталию Хоценко дали возможность выбрать своего кандидата в сенаторы», — говорит Алексей Аксютенко.

Выборы решат

Заксобрание Кемеровской области после сентябрьских выборов не отправит в Совет Федерации Дмитрия Кузьмина, который представлял в Москве региональный парламент последние пять лет. Он сошёл с дистанции ещё на этапе праймериз «Единой России» и вообще не участвует в гонке за мандатами. Наблюдатели за кузбасской политической жизнью в разговоре с корресподентом «Континента Сибирь» допускают, что 48-летнего Кузьмина в Совфеде может сменить его ровесник Денис Рыбаков — член общественной палаты РФ, председатель кемеровской компании «Коллегия адвокатов «Регионсервис», председатель Кемеровского отделения ассоциации юристов России. Рыбаков на выборах в региональный парламент возглавляет одну и территориальных групп.

В региональном избиркоме посоветовали направить редакционный запрос, чтобы узнать номинантов в сенаторы от Сергея Цивилёва. Ответ на официальное письмо ясности не добавил: избирательная комиссия указала, что эти данные можно будет изучить в сентябре на избирательных участках: «на информационном стенде в помещении для голосования или непосредственно перед этим помещением». Политолог Александр Коновалов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» не исключил, что после переизбрания губернатором Сергей Цивилёв вновь отправит в верхнюю палату от исполнительной власти Кузбасса Алексея Синицына.

Иркутская область в этом сентябре обновит Заксобрание, которое тоже отправит своего представителя в Совет Федерации. Предыдущий созыв отдал сенаторский мандат Сергею Брилке. В этом году ему исполнилось 69 лет — не так уж и много по сравнению с многими его коллегами. Не исключено, что депутатский корпус пролонгирует полномочия Брилки.

Основным его конкурентом за этот статус политические эксперты считают 54-летнего спикера ЗС Александра Ведерникова. Последний встал у руля регионального парламента в 2020 году, когда эту должность оставил избравшийся от Хакасии в Госдуму Сергей Сокол. Сокол в свою очередь в 2018 году стал председателем иркутского ЗС вместо Сергея Брилки, который тогда ухал в Совет Федерации.

Политический аналитик, генеральный директор коммуникационного агентства «ACTOR» Дмитрий Еловский в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» предположил, что карьерные перспективы Ведерникова и сейчас могут быть тесно связаны с депутатом ГД, выдвиженцем «Единой России» Соколом. Последний оказался в эпицентре единственных конкурентных губернаторских выборов в Сибирских федеральном округе — единоросс борется с коммунистом Валентином Коноваловым за пост главы Хакасии. «Что касается Ведерникова, по моему представлению, вопрос в том, как завершит свою кампанию его давний патрон Сергей Сокол в Хакасии. Если победит, думаю, Ведерников уедет в Хакасию, а Брилка станет вновь сенатором от ЗС Иркутской области. Соколу, наверняка, понадобится опытный управленец и партнёр для зачистки политического поля», — рассуждает Дмитрий Еловский.

По словам собеседника «Континента Сибирь», в Иркутской области длинная скамейка потенциальных сенаторов. «Кандидатами могут быть руководитель фракции ЕР в ЗС Кузьма Алдаров. Наталья Дикусарова — достаточно влиятельный депутат, плюс хороший лоббист по бюджету. Есть и другие парламентарии, которые могут претендовать на место в Совете Федерации. Думаю, окончательное решение будет формироваться по итогам кампании и в партнёрстве с губернатором. Своё слово в этом вопросе должен сказать и будущий председатель Заксобрания. Кто им станет, пока ясно не до конца, хотя основные кандидатуры есть», — отмечает Дмитрий Еловский.

Сложнее всего политическим экспертам прогнозировать, сменятся ли сенаторы от Хакасии, где в самом разгаре полномасштабная избирательная кампания сразу на нескольких уровнях. Помимо реального состязания за губернаторское кресло, в Республике идут выборы в Совет депутатов регионального центра и в Верховный Совет РХ.

Последние пять лет в верхней палате российского парламента от исполнительной власти Хакасии заседает 75-летний Валерий Усатюк, а от законодательной — 48-летний Александр Жуков. Последний снова баллотируется в Верховный совет. Теоретически коллеги могут продлить его полномочия, если конъюнктура будет к этому располагать.

В случае своей победы на выборах главы Хакасии действующий руководитель Республики, коммунист Валентин Коновалов может оставить сенаторский пост за Усатюком. Кроме него в списке Коновалова адвокат Олег Земцов и бывший руководитель исполкома хакасской ЕР, а теперь кандидат в депутаты от КПРФ Игорь Мамонтов.

Если губернатором станет Сергей Сокол, он сделает сенатором главу Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева, заместителя директора государственного природного заповедника «Хакасский» Ирину Санникову или главного тренера по боксу Центра спортивной подготовки сборных команд Хакасии Саяна Казыгашева.