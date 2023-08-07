Как стало известно на прошедших выходных, форвард омского ХК «Авангард» в 2023/24 сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) станет самым высокооплачиваемым игроком турнира — за грядущие 3 года клуб выплатит ему не менее 300 миллионов рублей. Информацией об этом поделился «Матч ТВ».

В грядущем сезоне КХЛ самым дорогим игроком станет нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев. Согласно условиям нового трехлетнего контракта между игроком и клубом, подписанного 6 августа, зарплата хоккеиста за сезон составит 100 миллионов рублей, не учитывая бонусы. Таким образом, за срок действия контракта Ткачев гарантированно заработает не менее 300 млн. руб.

С заключением нового контракта форвард «Авангарда» сместил с первого места рейтинга самых дорогих игроков Континентальной лиги своего одноклубника, американца Рида Буше, зарплата которого составляет 95 миллионов рублей ежегодно. Третью и четвертую позицию этого рейтинга занимают, согласно данным «Спорт-экспресс», Александр Радулов из «Ак Барса» и Максим Шалунов, выступающий за ярославский «Локомотив». Годовая зарплата этих нападающих равна 90 миллионам рублей.

Ранее мы сообщали, что хоккеисты новосибирской «Сибири» выиграли первый контрольный матч сезона.