Второй кандидат на пост мэра Томска подал документы на участие в конкурсе

Ольга Степанова
 
Второй кандидат на пост мэра Томска подал документы на участие в конкурсе
Александр Вульф. Фото из телеграм-канала "TOMSKPOLIT"

Директор МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александр Вульф подал документы для участия в конкурсе на пост мэра города Томска. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили в пресс-центре томской гордумы.

Александр Вульф родился 10 декабря 1975 года. В сентябре 2022 года он принимал участие в выборах депутатов Совета Асиновского городского поселения пятого созыва, выдвигался от партии «Единая Россия». Тогда он набрал 176 голосов избирателей, поделив 4-5 места. Также некоторое время назад господин Вульф занимал должность заместителя главы Томского района по ЖКХ.

Напомним, что первым заявление для участия в конкурсе на должность градоначальника подал заместитель мэра города Омска Дмитрий Махиня, кандидатуру которого представил губернатор Томской области Владимир Мазур.

Пост мэра в Томске пустует уже три года, его назначением занимается конкурсная комиссия, состоящая из 14 человек. Конкурс пройдет 22 августа 2023 года. Из утвержденных комиссией кандидатов депутаты думы Томска выберут мэра путем тайного голосования. Для победы кандидату необходимо получить не менее 2/3 голосов.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирский облсуд оставил в силе результаты конкурса по назначению мэра Бердска.

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