Как стало известно 7 августа, красноярские следователи завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в подделке документов и мошенничестве на сумму около 30 миллионов рублей. Информация об этом появилась в ТГ-канале МВД МЕДИА.

По данным следствия, в период с октября 2021 по июнь 2022 года жителям Красноярского края из Красноярска, Ачинска и Железногорска поступали звонки от мошенников, представлявшихся сотрудниками банка и убеждавших жертв перевести их деньги на, якобы, «безопасные счета», дабы избежать «подозрительных операций» с их средствами.

После этого потерпевшим поступали звонки от человека, представлявшегося сотрудником силовой структуры. Он сообщал, что по факту махинаций с деньгами на счетах потерпевших возбуждено уголовное дело, им необходимо явиться на допрос, а так же предупреждал о «запрете разглашения сведений» о произошедшем.

Далее жертвы мошенников получали распечатанные повестки о явке в правоохранительные органы. Доставлявшего их человека и удалось задержать настоящим красноярским правоохранителям. У задержанного было изъято поддельное служебное удостоверение. По информации следствия, он помог мошенникам обмануть 21 человека, общая сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками, составляет порядка 30 миллионов рублей. Уголовное дело в отношении задержанного по статьям 159 и 327 УК РФ передано в суд.

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