На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 7 августа губернатор региона Андрей Травников напомнил, что ранее на выездных совещаниях в районах Новосибирска он обсуждал с представителями мэрии расширение практики комплексного подхода при ремонте улиц.

Одним из реализованных примеров Андрей Травников назвал ремонт улиц и тротуаров в Академгородке – одновременно с заменой асфальта здесь меняют бордюры, приводят в порядок газоны, тротуары и велосипедные дорожки.

Губернатор поручил мэру Новосибирска Анатолию Локтю взять на контроль работу по комплексному благоустройству городских магистралей и пешеходных зон: «Если нужны какие-то оперативные решения, я готов принять и поддержать. В частности, я подтверждаю, что областной бюджет готов помочь с заменой опор освещения, чтобы уже окончательная комплексность была. Чтобы в этом году этот опыт был абсолютно успешным, просьба проконтролировать».

Добавим, что вопросы содержания и уборки улиц областного центра, а также комплексный ремонт дорог сегодня – на особенном контроле губернатора. Во время своей недавней рабочей поездки в Советский район глава региона обсудил с руководством города и района пути решения системных проблем, возникающих в сфере содержания и уборки территорий, а также дорожно-транспортных работ.

Андрей Травников поддержал программу по замене опор со светильниками в Академгородке, а также подчеркнул, что сегодня Проспект Строителей – хороший пример объекта с комплексным подходом ко всем видам и элементам дорожных работ, включая организацию и оформление велодорожек.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что путепровод на важной трассе Новосибирской области отремонтируют за 143 млн рублей.