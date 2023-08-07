Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области ищет подрядчика на капитальный ремонт путепровода на 23 километре Ленинск-Кузнецкой трассы, относящейся к опорной сети региона. Итоги аукциона будут подведены 10 августа. Об этом сообщили в пресс-службе подведомственной организации.

«Подрядчику предстоит осуществить замену балок пролетных строений № 1,3, замену гидроизоляции, барьерного ограждения, дорожной одежды, ремонт промежуточных и береговых опор. Путепровод находится около села Гусиный брод – недалеко от моста через реку Издревая. Он проходит над железнодорожными путями. Стоимость работ 143,5 миллионов рублей», говорится в сообщении.

Работы будут выполнены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ввод в эксплуатацию путепровода 1973 года постройки запланирован на 2024 год.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что областное правительство готово добавлять денег на ремонт дорог в Новосибирске при условии комплексного подхода.