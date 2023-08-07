Минэкономразвития поддержит создание ОЭЗ на территории «Белокурихи Горной» на Алтае

Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил строящийся курорт «Белокуриха Горная» Алтайского края, а также осмотрел реализованные инвестпроекты на территории ОЭЗ ТРТ (особая экономическая зона туристско-рекреационного типа) «Бирюзовая Катунь». По итогам поездки принято решение поддержать предложение о распространении режима ОЭЗ на территории курорта «Белокуриха Горная». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Минэкономразвития с учетом эффективности действующей ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» поддерживает инициативу губернатора проработать применение режима ОЭЗ на территории курорта «Белокуриха Горная». Проект также включен в число приоритетных в рамках Стратегии социально-экономического развития Сибири», – отметил Максим Решетников.

Проектом «Белокуриха Горная» предусмотрено создание нового курорта на площади 136 га, рассчитанного на единовременное размещение до 3 тысяч туристов. Особенности его расположения позволяют расширить возможности традиционного санаторно-курортного профиля, дополнив его горнолыжной составляющей.

«Это проекты, по которым наш Алтай знают во всей России. Обсудили с Максимом Геннадьевичем перспективы развития нашего края, в том числе за счет развития туристических проектов. Сейчас у нас подписано 41 соглашение в этой сфере с общим объемом инвестиций больше 50 миллиардов рублей. По плану должно быть создано больше 4 тысяч рабочих мест», — написал в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Максим Решетников также подчеркнул, что «в целом благодаря инфраструктурным мерам поддержки только по уже реализующимся в ОЭЗ проектам регион сможет увеличить номерной фонд в два раза в ближайшие три года».

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что красноярские модульные отели получат федеральные инвестиции на сотни миллионов рублей.