Сотрудницы АО «Россельхозбанк» в Омске осуждены за мошенничество со счетами

В Омске за мошеннические действия со счетами клиентов осуждены две бывшие сотрудницы АО «Россельхозбанк» — Валентина Сабирьянова и Алия Тасина. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

«Согласно имеющимся материалам фигурантки уголовного дела, являясь сотрудницами банка, используя служебное положение, оформляли счета и дебетовые карты на клиентов банка с целью проведения дополнительных банковских операций по незаконному перечислению и снятию финансовых средств клиентов. Владельцы банковских счетов за дополнительными услугами по проведению указанных операций в филиал банка не обращались, согласие на данные действия со счетами не давали», — говорится в сообщении.

Куйбышевский районный суд города Омска признал фигуранток виновными в совершении преступлений, им инкриминировали ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц с использованием служебного положения в крупом размере), ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную структуру РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Валентине Сабирьяновой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, Алие Тасиной — в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы условно также с испытательным сроком два года.

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