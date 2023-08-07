Следователи проводят доследственную проверку вокзала «Новосибирск-Главный» в связи с обращением местного жителя о нарушении прав. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СУ СКР.

«В социальных сетях местный житель направил обращение о нарушении прав маломобильных групп граждан на территории железнодорожной станции «Новосибирск-Главный». По данному факту Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будут установлены граждане, чьи права и законные интересы по передвижению на территории станции были нарушены. Должностные лица будут опрошены, документы — истребованы.



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