Как новосибирский ХК «Сибирь» выиграл первый контрольный матч сезона без канадских легионеров?

Хоккеисты новосибирской «Сибири» завершили 12-дневный учебно-тренировочный сбор в Минске первым контрольным матчем в новом сезоне против местного клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо». Отчет о матче представлен в официальном телеграм-канале ХК «Сибирь».

С 26-го июля в белорусской столице проходил предсезонный сбор хоккейного клуба «Сибирь», включавший в себя функциональную и ледовую подготовку. Завершился сбор контрольным матчем против ХК «Динамо» (Минск).

В заявке на контрольную игру отсутствовали канадские легионеры «Сибири». Ранее сообщалось, что они присоединятся к команде позднее. В отсутствие заокеанских звёзд представился шанс проявить себя для молодых хоккеистов. Ворота команды в этой игре по полматча защищали Денис Костин и Антон Красоткин.

В первом периоде встречи заброшенными шайбами отметились Алексей Яковлев и Никита Сетдиков, хозяева ответили одной результативной атакой. В третьей двадцатиминутке соперник сравнял счёт за 19 секунд до финальной сирены, заменив вратаря на полевого игрока. Овертайм не выявил сильнейшего, а в серии послематчевых штрафных бросков сильнее была «Сибирь». Попытки реализовали Никита Сетдиков, Сергей Дубакин и Павел Гоголев. Ещё один буллит вне зачёта реализовал Владимир Бутузов.

До начала сезона ХК «Сибирь» также примет участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге, который пройдет с 21 по 26 августа, с участием пяти клубов КХЛ: СКА (Санкт-Петербург), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирск) и «Сочи» (Сочи). В ходе соревнования каждая команда сыграет с каждой по одному матчу, а места в турнирной таблице распределятся в зависимости от набранных очков во всех матчах.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, сколько будут получать хоккеисты новосибирской «Сибири» в новом сезоне.