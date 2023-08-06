Названа причина задержания главы исправительного центра ГУФСИН РФ по Красноярскому краю

5 августа стало известно о задержании главы красноярского исправительного учреждения. Следователи подтвердили информацию и рассказали о причине возбуждения уголовного дела.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия объяснило причину задержания и возбуждения дела в отношении начальника ФКУ «Исправительный центр № 1 ГУФСИН России по Красноярскому краю» Сергея Жикулина.

Поводом для ареста стало подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.

«По версии следствия, в период с октября 2022 года по 11 апреля 2023 года, подозреваемый, являясь начальником исправительного центра в Ачинске, используя свои служебные полномочия, направил в адрес нескольких строительных организаций города Ачинск письма с требованиями под видом оказания благотворительной помощи передать сотрудникам исправительного центра строительные материалы для ремонта в учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи уточнили, что Сергей Жикулин в случае отказа намеревался уволить осужденных исправительного учреждения, работающих в строительных организациях.

Ранее 5 августа в СМИ появилась информация о задержании Сергей Жикулина. Поводом для задержания стало заявление индивидуального предпринимателя, которому направили письмо с требованием предоставить стройматериалы.

Напомним, что накануне стало известно, что замначальника новосибирской колонии отправится в СИЗО за превышение должностных полномочий.