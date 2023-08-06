ФК «Новосибирск» одержал волевую победу над лидером и вышел на первое место в дивизионе

В субботу, 5 августа, ФК «Новосибирск» в четвертом туре сезона 2023-2024 первенства России по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион А» проводил принципиальный матч на выезде с лидером турнира ФК «Авангард» из Курска. Игра изобиловала массой острых моментов и забитых голов, а её результат обновил расстановку команд в турнирной таблице. Отчет о матче представлен на странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Встреча проходила в 32-градусную жару на курском стадионе «Трудовые резервы» при поддержке почти двух тысяч зрителей. Содержание и результат игры подтвердили правильность стратегии выбранной руководством ФК «Новосибирск» в подготовке к сезону и в прохождении по турнирной сетке. Как отмечают болельщики и специалисты, при высокой функциональной подготовке команда прибавляет в качестве футбола с каждым очередным туром.

И всё же первый тайм матча в Курске новосибирская команда проиграла, имея явное игровое преимущество. После быстрого гола с пенальти ФК «Новосибирск» пропустил два ответных мяча от хозяев поля. Причём второй гол был забит что называется «в раздевалку» — на третьей добавленной минуте первого тайма. Возможно этот гол стал дополнительным раздражителем для сибиряков: сразу после перерыва они восстановили равновесие в игре, а в концовке встречи поставили победную точку. Красивая волевая победа ФК «Новосибирск» со счётом 3:2.

Главный тренер ФК «Новосибирск» Алексей Медведев на послематчевой пресс-конференции рассказал, что не сомневался в победе после проигранного первого тайма, потому что его команда имела серьезное игровое преимущество.

ФК «Новосибирск» после четырех туров набрал десять очков и возглавил турнирную таблицу дивизиона. ФК «Авангард» из Курска опустился на второе место. В пятом туре новосибирская команда сыграет 12 августа в 17:00 на стадионе «Спартак» на матч с гостями из Москвы, командой «Родина-2», которая сейчас занимает третье место.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как ФК «Новосибирск» одержал стратегически важную победу в равной игре с «Форте».