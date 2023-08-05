3 августа арбитражный суд Ярославской области удовлетворил поданный в тот же день иск Генеральной прокуратуры РФ к двум предприятиям-акционерам Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ) об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения в части наложения обеспечительных мер. Как минимум, одна компания-ответчик официально входит в РАТМ Холдинг новосибирского бизнесмена Эдуарда Тарана. Информация об иске и судебное определение опубликованы на сайте суда.

Как следует из искового заявления, прокуратура требует изъять акции РОМЗ из собственности компаний-акционеров в пользу государства, а также наложить на эти акции и активы предприятия обеспечительные меры на время судебного процесса, чтобы нынешние акционеры не могли произвести с ними никаких действий. Иск частично удовлетворен — суд одобрил наложение обеспечительных мер. Следующее заседание по делу состоится 29 августа.

Ответчиками по делу выступили ООО «Сибмир» и АО «Иснов», владевшие, по данным, которые приводит RTVI, 48,1% акций РОМЗ по состоянию на 2 квартал 2022 года. «Сибмир» входит в РАТМ Холдинг Эдуарда Тарана, информации об учредителях АО «Иснов» в ЕГРЮЛ нет, но организация зарегистрирована в Новосибирске, а ее номер телефона совпадает с номером «Сибмира». Как сообщает RTVI, Эдуард Таран лично владел 16,5% акций РОМЗ во 2 квартале прошлого года, но позже запись о нем пропала из реестра акционеров, а доля ООО «Сибмир» (входящего в РАТМ Холдинг) выросла до 40,6% акций РОМЗ к концу 2022-го, против 24,1% в середине года.

По определению суда на все акции, находящиеся во владении «Сибмир» и «Иснов», а также любое имущество РОМЗ наложен арест, запрещена выплата дивидендов. Также суд запретил ФНС вносить в ЕГРЮЛ любые изменения «в части реорганизации, ликвидации, смены состава органов управления» завода.

Отметим, что сейчас РОМЗ не числится на официальном сайте РАТМ Холдинга среди активов, но ранее неоднократно упоминался в СМИ как часть бизнес-структуры предпринимателя. К примеру, информация об этом есть в интервью Эдуарда Тарана «Континенту Сибирь», которое выходило в 2012 году. Тогда бизнесмен позитивно оценивал активное участие государства в программе финансового оздоровления предприятия и благодарил президента РФ за выделение заводу субсидии в размере 275 миллионов рублей.

Ростовский оптико-механический завод является производителем механических и электронных оптических приборов, которые устанавливаются на отечественную бронетехнику. В начале 2023 года сообщалось, что с конца 2022 года завод получил контракт на поставку тепловизоров российским вооруженным силам.

Ранее стало известно, что одна из компаний РАТМ Холдинга заключила соглашение о сотрудничестве в направлении переработки стекольных отходов с Томской областью.