Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк временно закрыли службу доставки еды InKitchen

Основанный Тимуром Саттаровым и Ольгой Гребенюк проект InKitchen объявил о временном закрытии на реконцепт.

«С 5 августа 2023 года проект закрылся на реконцепт. Наша команда уже приступила к работе над изменениями. Как все будет готово — мы сразу сообщим дату возобновления нашей работы. Служба поддержки принимает обращения и готова ответить на все ваши вопросы до 11 августа. Остаемся на связи», ─ говорится в сообщении компании. В чем именно будет заключаться реконцепт, InKitchen пока не сообщает.

Напомним, что сервис доставки еды InKitchen был запущен в Новосибирске в конце 2021 года Тимуром Саттаровым и Ольгой Гребенюк на улице Ленина. Идея проекта состояла в том, что его абоненты получали возможность покупать блюда из ассортимента InKitchen по более низким ценам за счет оформления подписки с фиксированной ежемесячной платой. Вместе с тем, после увеличения цен в феврале 2023 года предложение сервиса стало менее конкурентоспособным. При этом, по данным сервиса Rusprofile, выручка ООО «Ин Китчен Рус» за 2022 год составила 35 млн рублей, а чистые убытки – 53 млн рублей.

Тимур Саттаров и его супруга Ольга Гребенюк являются основателями брендов Marmalato и Sugarelle, владельцами универмага LUKSE, компании-застройщика ЖК «Монблан», премиального фитнес-клуба «World Class Новосибирск», а также ряда других бизнес-проектов.