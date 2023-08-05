Как стало известно 5 августа, одним из итогов посещения Красноярска главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым стало выделение федеральной поддержки на проекты модульных отелей в Красноярском крае. Информация об этом появилась на официальном портале региона.

Как следует из сообщения, о мерах поддержки было объявлено на совещании по развитию туризма в Красноярском крае. На нем федеральный министр обсудил ключевые направления развития отрасли с представителями федеральных, краевых и местных органов власти, компаниями и организациями индустрии туризма и гостеприимства.

В ходе совещания Решетников рассказал о федеральной поддержке 12 проектов строительства модульных отелей в Красноярском крае на сумму 246 млн. рублей. Таким образом, благодаря решению о дополнительном финансировании программы, до конца 2024 года в регионе будут введены 200 номеров для размещения туристов и жителей края.

Глава федерального минэка также отметил эффективное использование инструментов господдержки в Красноярском крае. В рамках профильного нацпроекта Красноярский край получил в этом году более 95 млн. рублей на развитие инфраструктуры, благоустройство пляжных зон на берегах озер и рек, организацию событийных мероприятий. По словам Решетникова, в крае «важно активнее развивать уникальные точки притяжения туристов, строить больше качественной и доступной инфраструктуры, а также комбинировать меры поддержки». Также министр отметил, что у региона есть потенциал для укрепления позиций в круизном туризме.

Ранее мы сообщали о том, что Максим Решетников и Михаил Котюков обсудили социально-экономические перспективы Красноярского края.