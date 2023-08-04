Замначальника новосибирской колонии отправится в СИЗО за превышение должностных полномочий

4 августа 2023 года Октябрьским районным судом рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении заместителя начальника ФКУ «ИК-18» Александра Козлова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Предварительным следствием установлено, что Козлов для производства ремонта в своем служебном кабинете незаконно требовал от заключенных приобретение строительных материалов и инвентаря из «Леруа Мерлен Восток», которые были приобретены на общую сумму около 240 тыс. рублей и доставлены в колонию. После этого заключенные осуществили ремонтные работы в помещениях ФКУ «ИК-18», в том числе в кабинете Козлова», — говорится в сообщении.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 октября 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд начал рассматривать уголовное дело депутата Заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева.