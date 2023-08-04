Какие позиции «антирейтинга» ДТП в России занимают сибирские регионы в первом полугодии 2023 года?

Агентство «ПромРейтинг» опубликовало новый «антирейтинг» регионов РФ по количеству дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по итогам первого полугодия 2023 года. Сравнительная информация подготовлена на основе официальной статистики ГИБДД РФ.

За первое полугодие 2023 года в стране произошло 56 288 дорожно-транспортных происшествий, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика по году также нарастающая — количество ДТП во втором квартале года значительно больше, чем в первом.

Москва остается регионом с наибольшим количеством ДТП в России — за первые шесть месяцев 2023 года здесь зафиксировано 3 621 ДТП (1 560 было по итогам I квартала). Вторым регионом по количеству ДТП в стране по-прежнему является Краснодарский край — 2 560 (1 086) происшествий. Регионы Сибирского федерального округа (СФО) не вошли в топ-10 по общему количеству ДТП в первом полугодии 2023 года в РФ.

Несколько субъектов СФО, также как и по итогам I квартала 2023 года, присутствуют в списках «антилидеров» страны по количеству ДТП с отягчающими обстоятельствами. В списке регионов по числу ДТП с участием водителей в состоянии опьянения на 4 месте (5 место в I квартале) Иркутская область с показателем 116 (31 — в I квартале) ДТП, на 7 (6) месте Красноярский край — 103 (31) ДТП, на 9 (10) месте Кемеровская область — 99 (28) подобных ДТП. Абсолютным «антилидером» РФ по числу ДТП с пьяными водителями остается Краснодарский край: в первом полугодии 2023 года — 180 (72) подобных происшествий.

Новосибирская область вновь вошла в рейтинг «антилидеров» РФ по количеству ДТП с участием детей-пешеходов. Здесь зафиксирован 91 (37 — в I квартале) подобный случай в течение первых шести месяцев 2023 года — это 6 (5 — в I квартале) показатель в стране. Наибольшее число ДТП с участием детей-пешеходов в отчетный период зарегистрировано в Москве — 219 (79) происшествий.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что в августе 2023 года в Центральном районе Новосибирска будет введен в эксплуатацию еще один комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД.