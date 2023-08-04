Красноярский край получит более 40 млн рублей на станции зарядки электрокаров

В Красноярском крае установят 15 станций для быстрой зарядки электрического автотранспорта. Средства на эти цели в размере 41,1 млн рублей выделили региону из резервного фонда правительства РФ. Об этом сообщили в пресс-центре правительства края.

Воспользоваться мерами государственной поддержки могут компании, которые обустроят зарядные станции для электрокаров до конца 2023 года.

Стоит отметить, что на начало текщего года в Красноярском крае, по данным агентства «Автостат», зарегистрировано порядка 500 электромобилей. Зарядных станций для них только в Красноярске больше 50.

«Министерство заинтересовано в реализации на территории края инвестпроектов по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Мы готовы оказывать содействие в их реализации», — прокомментировал исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александр Ананьев.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что министр экономики РФ посетил Красноярск для обсуждения развития региона.