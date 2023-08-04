4 августа появилась информация о визите главы Минэкономразвития России Максима Решетникова в Красноярск. Вместе с главой региона Михаилом Котюковым они посетили важные объекты города. Информация об этом появилась на официальном портале Красноярского края.

Как сообщается, в ходе рабочего визита федеральный министр с главой региона посетили Красноярский металлургический завод, где ознакомились с инновационной продукцией предприятия, а также узнали о реализации ключевых проектов в градостроительстве и транспортной отрасли, в том числе проектов импортозамещения. Кроме этого, Решетникову и Котюкову рассказали о перспективах расширения рынков сбыта и развития завода.

Наряду с этим глава Минэка РФ и врио губернатора края побывали на площадке особой экономической зоны «Красноярская технологическая долина», расположенной неподалеку от красноярских алюминиевого и металлургического заводов. Во время посещения данного объекта они познакомились с проектами, запуск которых на территории ОЭЗ намечен на ближайшее время.

На прошедшей далее двусторонней встрече Котюков и Решетников обсудили вопросы социально-экономического развития края. Министр высоко оценил экономические успехи региона: по его словам, несмотря на санкции, Красноярскому краю удалось не только сохранить, но и нарастить темпы экономического развития. Решетников отметил грамотное использование федеральных мер поддержки и подчеркнул, что развитие красноярского аэропорта сейчас является одним из центральных инвестпроектов региона.

Ранее Михаил Котюков обсудил перспективы развития воздушной гавани Красноярска с помощником президента РФ Максимом Орешкиным, посетившим столицу края в начале этой недели.