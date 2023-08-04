В Томске директор нефтегазовой компании пойдет под суд за сокрытие от налоговой более 175 млн рублей

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Томскгеонефтегаз». Он обвиняется в сокрытии от налогообложения более 175 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По версии следствия, обвиняемый, игнорируя требования налогового органа по уплате обязательных платежей, в период с марта по июнь 2021 г. и с февраля по июнь 2022 г. производил расчеты с контрагентами, минуя счета организации-налогоплательщика, на которые были выставлены инкассовые поручения о принудительном списании в бюджет поступающих денежных средств», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.

По данным Rusprofile ООО «Томскгеонефтегаз» было зарегистрировано 1 сентября 2010 года в городе Томске. Основным видом деятельности является добыча нефти. Руководитель организации: Илья Мохов. Размер уставного капитала — 60 948 000 рублей. Статус: в процессе банкротства с 28 июня 2022 года. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Томскгеонефтегаз» является 1 российское юридическое лицо ООО «Контур Т», организация находится в процессе банкротства, доля под обременением.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что суд начал рассматривать уголовное дело депутата Заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева.