Суд начал рассматривать уголовное дело депутата Заксобрания Новосибирской области Владимира Лаптева

4 августа 2023 года Октябрьский районный суд г. Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Владимира Лаптева, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«4 августа 2023 года в судебном заседании было оглашено обвинительное заключение, затем в закрытом судебном заседании – показания подсудимого. Суд объявил перерыв до 25 августа 2023 года. Постановлением суда от 21 июля 2023 года обвиняемому продлен срок нахождения под домашним арестом до 11 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва, сенатор от регионального парламента в 2015-2020 годах Владимир Лаптев был задержан 27 сентября 2022 года. В тот же день «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

Депутату инкриминируют получение взятки (ч. 5 ст.290 УК РФ): по предварительной версии, Лаптев, будучи главой комиссии Заксобрания по экологии, предложил коллеге оплачиваемую из бюджета должность в этой структуре. За это он забрал у депутата его зарплатную банковскую карту, на которую в течение года поступило порядка 900 тыс. руб. Этими деньгами Владимир Лаптев распорядился по своему усмотрению.

Дачу взятки должностному лицу (ст. 291 ч. 3): согласно обвинительному заключению в июне – августе 2022 года Лаптев трижды встречался мировым судьей Куйбышевского района и убеждал ее принять заведомо незаконное решение о прекращении дела об административном правонарушении в отношении начальника ОБЭП МУО МВД РФ «Куйбышевский» Сергея Романова. Во время встреч Лаптев передал судье 5 кг фиников, несколько бутылок вина, 2 бокала под вино, кондитерские изделия (конфеты, шоколад, зефир) и букет белых роз на общую сумму 11166 рублей 95 копеек.

Мошенничество с использование служебного положения в крупном размере – 2 эпизода (ст. 159 ч. 3): фигурант фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и знакомую. Женщины фактически не работали, но заработная плата им начислялась. Всего за период с октября 2020 по октябрь 2022 года им было перечислено зарплат на 411 000 и 541 000 рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том что директор батутного центра в Новосибирске пойдет под суд за травмы десятков детей и подростков.