В Новосибирске назначен новый руководитель МП «Метро МиР»

Новым руководителем новосибирского муниципального предприятия «Метро МиР» назначен Андрей Счастливый. Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердил начальник департамента информационной политики городской мэрии Михаил Столяров.

По данным Rusprofile, директором компании «Метро МиР» до сих числится Александр Мысик, на которого был заведен ряд уголовных дел. Это связано с тем, что до вынесения приговора его невозможно уволить. Поэтому Андрей Счастливый займет должность руководителя с приставкой и.о.

«Бесполезно искать об Андреем Счастливом сведения в интернете, он малоизвестен в чиновничьих и предпринимательских кругах. Больше о нём знают в силовых структурах, но в силу специфики бывшей работы Счастливого ждать откровений о вехах биографии не приходится», — говорится в сообщении информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

Напомним, что в отношении директора МП «Метро МиР» Александра Мысика были возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ), о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Глава предприятия был задержан в ноябре 2022 года. В марте 2023 года его отпустили из СИЗО под домашний арест. В апреле текущего года на Мысика завели еще 2 уголовных дела: за завышение стоимости работ при прокладке труб к Многофункциональной ледовой арене и злоупотребление полномочиями при строительстве жилого дома на улице Ельцовской.