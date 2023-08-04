Ущерб экологии, нанесенный в результате столкновения двух танкеров на реке Лена в июне этого года, превысил 800 миллионов рублей. Информацию об этом озвучил Восточно-Сибирский транспортный прокурор Денис Авдеев на пресс-конференции 4 августа.

Согласно информации прокурора, озвученной в пресс-центре «Интерфакса» в пятницу, по предварительной оценке ущерб окружающей среде от аварии на Лене превышает 800 млн. рублей. По итогам расследования прокуратура намерена обратиться в суд с иском о возмещении ущерба к Ленскому объединенному речному пароходству (ЛОРП). Надзорное ведомство считает, что организация не обеспечила должный контроль за управлением судна, перевозившего нефтепродукты.

Напомним, столкновение судов на реке в Иркутской области произошло 12 июня этого года. Один из столкнувшихся танкеров, принадлежащий ЛОРП «Ерофей Хабаров» перевозил 832 тонны бензина. В результате столкновения в реку вылилось порядка 80 тонн топлива. Следователи установили, что «Ерофеем Хабаровым» управлял помощник капитана, а последний, по словам прокурора, самоустранился от выполнения своих обязанностей.

По факту произошедшей аварии ведется расследование уголовного дела по по ч. 1 ст. 247 и ч. 1 ст. 263 УК РФ. Также, после проведенной в отношении Ленского пароходства проверки, на одно из его должностных лиц возбудили административное дело.

Ранее мы сообщали о том, как 14 июня предварительные данные анализов воды в месте столкновения показали превышение ПДК по нефтепродуктам, но днем позже Роспотребнадзор опроверг эту информацию. Режим ЧС на Лене, введенный сразу после аварии, был снят 27 июня.