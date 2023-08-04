Больше половины россиян начали работать раньше 18 лет

54% россиян начали работать в 17 лет или раньше. Еще 30% — в 18-20 лет, а 15% – в 21 год или позже. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного СК «Росгосстрах» и крупнейшей российской платформой по поиску работы и сотрудников HeadHunter в июне 2023 года среди 2849 российских соискателей.

Среди мужчин больше тех, кто начал работать до 18 лет (60% против 49% у женщин). Высокой долей респондентов, которые начали работать подростками, отличаются профобласти «Туризм, гостиницы и рестораны» и «Рабочий персонал». Чаще всего до совершеннолетия начинают работать жители Самарской (61%) и Иркутской областей (59%).

Респонденты, начавшие работать раньше 18 лет, рассказали, почему решили устроиться на работу в этом возрасте (можно было выбрать несколько ответов):

Ради финансовой независимости — 51%; чтобы накопить деньги на что-то определенное — 35%; чтобы с пользой проводить личное время — 28%; чтобы помочь родителям — 20%; чтобы содержать себя — 20%.

Интересно, что большинство родителей (77%) тех россиян, которые начали работать раньше 18 лет, положительно отнеслись к их решению. А 15% — нейтрально.

Более половины респондентов (54%) считают, что работа до 20 лет никак не повлияла на уровень их дохода сейчас. 46% придерживается противоположного мнения. Больше всего таких соискателей в профобластях «Юриспруденция», «Высший и средний менеджмент» и «Туризм, гостиницы и рестораны».

41% россиян рассказали, что столкнулись с проблемами на первой работе:

Пришлось выбирать между работой и учебой — 11%; столкнулись с негативным отношением со стороны начальства или коллег — 11%; выплатили не всю зарплату или вообще не заплатили — 11%; описание вакансии разошлось с реальностью — 9%.

«Первая работа в карьере редко бывает высокоплачиваемой, это, скорее, период социализции во взрослой жизни и получения первого опыта. В то же время молодые люди могут попробовать себя в качестве страхового агента, где размер дохода во многом зависит от желания и трудолюбия, — отметила руководитель блока агентских и офисных продаж ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Шабанова. По ее словам эту работу можно совмещать с учебой.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что страховые компании продолжают наращивать объемы выручки и чистой прибыли.