В Новосибирске зафиксировали превышение уровня фенола и оксида углерода в воздухе

В трех районах Новосибирска 2 и 3 августа было зафиксировано опасное превышение уровня фенола и оксида углерода в воздухе. Информация об этом размещена на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По данным Службы мониторинга загрязнения окружающей среды, в указанные даты наиболее загрязненным оказался воздух в Первомайском районе Новосибирска, где содержание оксида углерода было превышено в 1,5 раза, а содержание пыли — в 2 раза.

В Дзержинском районе Новосибирска было зарегистрировано превышение по фенолу — уровень увеличился в 1,5 раза. В Калининском районе — в 1 ПДК.

На сайте также отмечается, что сегодня, 4 августа, метеоусловия в городе не способствуют накоплению опасных веществ в воздухе.

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