Как стало известно в пятницу 4 августа, все желающие отдохнуть на берегу Бердского залива теперь смогут сделать это с большим комфортом — в популярном месте прибрежного отдыха улучшилось качество связи и мобильного интернета. Улучшения коснулись и самого Бердска. Информацией об этом поделилась пресс-служба Мегафона.

Как сообщается, оператор запустил новую базовую станцию в районе Бердского залива, а также модернизировал существующее оборудование четвёртого поколения в одном из старейших городов Новосибирской области.

Благодаря строительству новой базовой станции на территории популярной рекреационной локации, оператор расширил существующее покрытие сети и увеличил скорость мобильного интернета для местных жителей, дачников и отдыхающих. Также оценить увеличенную пропускную способность могут водители, проезжающие по Бердскому шоссе, и пассажиры железнодорожной станции «Речкуновка».

Инженеры компании также провели модернизацию телеком-оборудования и в других локациях Бердска: улучшения затронули территории рядом с дачными сообществами, эко-парком «Школьный», аллеей Героев и автовокзалом. Здесь запустили дополнительный низкочастотный диапазон LTE, тем самым увеличив существующее покрытие сети 4G.

«Бердск – второй по численности населения город Новосибирской области. Здесь ежегодно возрастает мобильная активность: только за последние два года интернет-трафик вырос более чем в 1,5 раза. Учитывая эти тенденции, наши инженеры заранее проводят работы там, где требуется увеличить емкость и покрытие сети, повысить скорость, стабильность и надежность передачи данных для максимального числа пользователей. В этом году мы отдали особый приоритет Бердску и планируем модернизировать в городе областного значения еще свыше 10 объектов связи», – приводит пресс-служба высказывание директора МегаФона в Новосибирской области Дениса Трофимчука.

Ранее мы рассказывали, что МегаФон развернул мобильную базовую станцию в районе Завьяловских озер на Алтае.