Пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области поделилась статистикой по техногенным пожарам на территории региона за прошедшие месяцы 2023 года. Так, стало известно что приангарские огнеборцы ликвидировали немногим менее трех с половиной тысяч возгораний.

Согласно опубликованным данным, в регионе с начала года произошло 3405 пожаров техногенной природы, что на 708 меньше, нежели в аналогичный период 2022-го. В огне погибло 109 и пострадало 86 человек, против 117 и 121 человека за прошлогодний период соответственно. Спасено из пожаров было 712 жителей региона, что превысило уровень прошлого года на 117 человек.

Сообщается, что для предупреждения техногенных пожаров в области профилактическую работу проводят межведомственные группы общей численностью 1600 человек. Они проводят подворовые обходы, инструктаж по пожарной безопасности в жилом секторе, проверяют ситуацию в местах проживания многодетных и неблагополучных семей.

Спасатели напоминают: чтобы снизить вероятность возникновения пожара, необходимо поддерживать электропроводку в жилье и подсобных помещениях в исправном состоянии, не использовать неисправные электроприборы, а также не оставлять малолетних детей без присмотра.

Ранее мы сообщали, что пациентов новосибирской больницы эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации в здании.