Как сообщается, несколько направлений в области устойчивого развития, прорабатываемых на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023» в Новосибирской области, получили поддержку от Сбера. Информацией об этом поделилась пресс-служба компании.

К ESG-повестке в программе интенсива можно отнести темы генерации проектов и поиска решений в направлении социального развития, городской инфраструктуры, экологии и т.п. Как стало известно, Сбер поделился с участниками мероприятия своей экспертизой в теме ESG, представив свой опыт в разработке и внедрении в процессы политики компании в области устойчивого развития, принятой в 2021 году.

В этом году Сбер опубликовал свою собственную политику ответственного финансирования, нацеленную на взаимовыгодное сотрудничество с клиентами ради лучшего управления ESG-рисками. Документ описывает дифференцированные меры реагирования в зависимости от степени риска, а также содержит информацию об устойчивых кредитных и «зеленых» продуктах.

««Архипелаг 2023» — важная площадка для обмена опытом и знаниями в области ESG. Сбер активно работает над внедрением ESG-практик, ориентируясь на важность социальных и экологических вопросов. Мы считаем неотъемлемыми составляющими успешной бизнес-стратегии устойчивость и ответственность, поэтому продолжаем развивать свою политику в этом направлении», — приводит пресс-служба слова управляющего Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Николая Шилова.

ESG – стратегия ведения бизнеса, подразумевающая бережное отношение к природе, работникам и обществу, разработанная бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном. Ее суть состоит в том, чтобы перестроить работу компании таким образом, дабы не наносить вред окружающей (живой и неживой) среде. Аббревиатура состоит из первых букв трех основных направлений стратегии: Enviromental (экологические принципы), Social (социальные принципы), Governance (управленческие принципы).

Ранее стало известно, что Сбер высадил сибирские голубые ели на территории детской больницы в Казани.