Как стало известно, Бачатский угольный разрез в Кемеровской области оснастили новым оборудованием — мобильными установками пылеподавления на основе водных турбин. Информацией об этом поделилась пресс-служба УК «Кузбассразрезуголь».

Новые установки пылеподавления работают по принципу водяных пушек высокой мощности. Под давлением они распыляют воду в виде мелкодисперсного тумана, который связывает частицы угольной и породной пыли, кратно снижая ее концентрацию. Как сообщается, 4 новых пылеподавителя установили в углепогрузочной зоне обогатительной фабрики «Бачатская-Коксовая». Еще 2 турбины в августе начнут работать на Краснобродском разрезе.

«При необходимости это оборудование можно быстро переместить на другой участок, где требуются дополнительные мощности для минимизации пыления. Техника улавливает более 90% угольной пыли на площади более 2 тыс. кв. м от места установки. Это минимизирует экологическое воздействие и делает условия труда наших горняков еще более комфортными», — приводит пресс-служба слова директора Бачатского угольного разреза Сергея Соломенникова.

В планах «КРУ» оснастить такими установками и другие предприятия. Использование мобильных установок стало новым шагом в комплексной работе по пылеподавлению в компании, техника приобретена в рамках комплексной природоохранной программы «Кузбассразрезугля».

Для снижения пыления все технологические дороги разрезов обрабатываются профилактическим реагентом собственного производства. В отличие от воды он способен удерживать частицы пыли при ветре и движении тяжелой горной техники на протяжении восьми часов. Также применяется технология электронного инициирования взрывов, которая позволяет существенно снижать их магнитуду и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Ранее мы сообщали о том, что стала известна стратегия развития «Кузбассразрезугля» до 2030 года.