Мэрия Новосибирска анонсировала решение вопроса с парковками около цирка до середины октября

3 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился с директором Новосибирского цирка Сергеем Шабановым и представителями общественности. На встрече обсуждалось благоустройство Нарымского сквера и прилегающей к цирку территории. Информация об этом размещена в ТГ-канале мэрии города.

Как напомнил в ходе встречи Анатолий Локоть, ранее муниципалитет проводил опрос по выбору варианта благоустройства территории, прилегающей к Нарымскому скверу. Проект озеленения входной зоны Нарымского сквера получил одобрение подавляющего большинства участников опроса, устроенного мэрией. Участники опроса сделали свой выбор в пользу новой пешеходной зоны, которая должна стать продолжением Нарымского сквера. За этот вариант проголосовало более 76% участников.

В свою очередь директор цирка Сергей Шабанов рассказал, что в первые годы работы организации перед входом в здание располагались большие клумбы, а появившаяся впоследствии парковка была стихийной. Пространство от крыльца здания до проезжей части он назвал санитарной зоной цирка.

Что касается решения вопроса с парковками, то по данным муниципалитета, для автомобилистов будет реконструирована площадка за цирком со стороны ул. Нарымской. Завершить работы планируется до середины октября.