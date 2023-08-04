В Новосибирске согласовали мастер-план развития Ключ-Камышенского плато

Президиум архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска согласовал концепцию развития территории, примыкающей к Инюшенскому бору. Предполагается, что развитие нового района Ключ-Камышенское плато будет идти в 5 этапов до 2040 года.

Мастер-план территории, ограниченной береговой линией реки Камышенки, продолжением створа улиц Кленовой и Ключ-Камышенское плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе Новосибирска представило Сибирское проектное бюро. Общая площадь территории, включающая в себя природную зону, – 520 га.

Разрабатывая концепцию развития района Ключ-Камышенское плато, проектировщики взяли за основу идею замкнутой кольцевой структуры озелененных общественных пространств. Единый для всего района бульвар будет проходить через все микрорайоны и обеспечит связь с главной рекреационной зоной – Инюшенским бором. Внутри района общественные центры притяжения будут связаны двумя пешеходными улицами, вдоль которых расположатся магазины, заведения общепита и другие объекты соцкультбыта.

Жилые дома будут иметь переменную этажность – от 6 до 8 этажей. В районе также запланированы две школы, четыре детских сада, общественно-культурный, деловой и оздоровительный центры, а также спортивный комплекс. Предполагается, что в районе будет проживать более 31 тысячи человек. Первый этап строительства подразумевает возведение 80 тысяч квадратных метров жилья до 2025 года.

Члены президиума градсовета концепцию развития территории Ключ-Камышенского плато одобрили, но подчеркнули, что строительство первых домов должно быть тесно увязано со строительством дорог. Вице-мэр – начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев заверил, что развитие улично-дорожной сети в этом районе запланировано.

Часть земельного участка в будущем районе уже находится в пользовании «Первого строительного фонда», который планирует строить жилье комфорт класса. Остальные участки будут реализованы на аукционе.

Напомним, в Новосибирске до 2033 года планируют возвести новый микрорайон Клюквенный в Калининском районе. На территории общей площадью 207 га построят один миллион квадратных метров жилья, а также школы, детские сады и поликлинику.