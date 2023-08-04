Стало известно, что откроется на месте закрывшихся кофеен Siberian Story в Новосибирске

Пекарня крупной новосибирской сети «Пеку-Пеку» запустится на месте закрывшейся кофейни Siberian Story на пересечении Красного проспекта и Фрунзе. В свою очередь на площадке в «Квартале на Декабристов» вместо Siberian Story, как стало известно «Континенту Сибирь», откроется магазин декора.

Напомним, что в июне основанная в Новосибирске сеть Siberian Story закрыла две из четырех своих кофеен ─ на Красном проспекте и на Декабристов. У сети осталось 2 точки ─ в ТРЦ «Эдем» в Академгородке и в микрорайоне «Европейский берег».

Площадку на пересечении Красного проспекта и Фрунзе займет крупная новосибирская сеть пекарен «Пеку-Пеку». Информацию об этом «Континенту Сибирь» сообщили в самой компании. Основатель сети Александр Наймиллер является директором и совладельцем ТК «Алекон». Напомним, что новосибирская производственная компания «Алекон», основанная в 1995 году, является одним из крупнейших предприятий на рынке замороженных полуфабрикатов в регионе.

Примечательно, что «Пеку-Пеку» уже ранее занимала соседнюю площадь в здании на пересечении Красного проспекта и Фрунзе. Она проработала там с февраля по октябрь 2022 года. В самой компании объясняли «Континенту Сибирь» свое закрытие тем, что «так решил собственник помещения, будет открывать что-то свое». По факту на месте «Пеку-Пеку» за это время ничего не открылось, и теперь пекарня заезжает в соседнее помещение.

Для «Пеку-Пеку» новая локация станет самой близкой к центру Новосибирска. По данным 2ГИС, на сегодня у нее в Новосибирске 14 точек. 2 августа сеть объявила в своем ТГ-канале о закрытии пекарен на Андреева и Дуси Ковальчук.

В свою очередь на площадке в «Квартале на Декабристов», которую ранее занимала кофейня Siberian Story, по данным источников «Континента Сибирь», откроется магазин декора. Напомним, что ранее на этой площадке располагался винный ресторан VINOZERNO, основателем которого являлся экс-глава комитета по рекламе мэрии города Сергей Мурзинцев. Заведение было открыто весной 2018 года и закрыто год спустя, весной 2019 года. После этого площадку заняла кофейня Siberian Story.