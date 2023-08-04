Как стало известно 4 августа, в суд направлено уголовное дело руководителя батутного центра в Новосибирске. Из-за ненадлежащего качества услуг за последние годы в центре пострадало 62 человека. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Как сообщается, прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение в отношении директора организации, занимающейся предоставлением услуг по прыжкам на батуте. По данным следствия, обвиняемая привлекла к работе в батутном центре лиц, не имеющих должной квалификации, не обеспечила безопасность оказания услуг и наличие врачебного наблюдения за занятиями, а так же не озаботилась информированием посетителей о возможных рисках при прыжках на батутах.

Не отвечающие необходимым требованиям безопасности услуги оказывались в арендованном помещении спортивно-развлекательного центра в Дзержинском районе Новосибирска в течение трех лет, с мая 2019 по май 2022 года. Результатом этого стало причинение вреда здоровью разной степени тяжести 62 несовершеннолетним, в числе которых были дети до 6 лет.

Уголовное дело по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске за падение глыбы снега на ребенка осудят инспектора участка Дзержинского района.