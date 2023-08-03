Курский облсуд 3 августа вынес приговор 19-летнему жителю Новосибирска по делу о приготовлении к госизмене и покушении на незаконное пересечение государственной границы. Молодой человек получил 6 лет колонии. Информация об этом появилась в ТГ-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Как сказано в сообщении, дело в отношении новосибирца, предварительное следствие по которому осуществляло УФСБ России по Курской области, рассматривалось коллегиальным составом суда в закрытом порядке с 26 июля.

Обвиняемому инкриминировали ч. 1 ст. 30, ст .275 и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ. 3 августа Курский областной суд признал обвиняемого Данила Бердюгина виновным и приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее мы сообщали, что суд продлил срок ареста новосибирскому ученому, обвиняемому в госизмене.