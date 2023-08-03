В августе в Центральном районе Новосибирска будет введен в эксплуатацию еще один комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД

Техническое средство было установлено на пересечении улиц Красный проспект и Крылова в июле текущего года. В настоящее время производится настройка комплекса. Об этом сообщает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр организации дорожного движения» (ГКУ НСО ЦОДД) в официальном аккаунте социальной сети «ВКонтакте».

Настройка комплекса производится на фиксацию нарушения скоростного режима, проезд под запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований об остановке перед стоп-линией, управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности и перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. ГКУ НСО ЦОДД планирует завершить приемку комплекса и ввести его в эксплуатацию в августе 2023 года.

Согласно описанию объекта закупки размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, комплекс фотовидеофиксации (КФВФ) с адресом установки «г. Новосибирск пересечение ул. Красный Проспект и ул. Крылова» должен иметь следующую минимальную комплектацию: видеодатчик — 4 шт., обзорная камера — 4 шт., контроллер определения текущей фазы светофора — 1 шт., система электроснабжения и бесперебойного питания комплекса — 4 шт., система инфракрасной подсветки — 4 шт.

Контракт на поставку двух комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) заключен между ГКУ НСО ЦОДД и ООО «Система» 13 апреля 2023 года на сумму 21 625 180,03 рублей.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, что на портале государственных закупок появился аукцион на выполнение работ по установке новых светофорных объектов в Новосибирске.