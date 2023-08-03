3 августа стало известно о том, что суд отказал основателю и бывшему учредителю новосибирских «Новоколледжа» и «Новошколы» Сергею Чернышову* в оспаривании статуса иностранного агента. Информация об этом появилась в VK-сообществе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как сообщается, административное дело об оспаривании распоряжения Министерства юстиции Российской Федерации о признании иностранным агентом и включении в реестр иностранных агентов Сергея Чернышова* рассматривалось в Ленинском райсуде Новосибирска.

По результатам рассмотрения суд принял решение отказать истцу в удовлетворении требований.

Напомним, Чернышов* оказался внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов в конце мая этого года. Основанием для этого было указано то, что он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также негативно отзывался о проведении СВО на Украине. В начале июня стало известно, что Чернышов* покинул состав учредителей «Новоколледжа» и «Новошколы».

* Сергей Чернышов 26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России внесен в реестр иностранных агентов.

Ранее мы сообщали, что двое экс-депутатов Новосибирского горсовета, один из которых также внесен в список иностранных агентов, подали в суд иск о признании незаконным решения о лишении их мандатов.