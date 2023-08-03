Новосибирцы в настоящее время собирают подписи под обращением к мэру города Анатолию Локтю, в котором просят муниципалитет предусмотреть парковочные места рядом с цирком и Вознесенским собором.

В распоряжении «Континента Сибирь» оказалось копия письма, под которым продолжается сбор подписей. Обращение, инциатором которого выступила директор ООО «Елена-Лидер» Ирина Пронина, адресовано мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Жители города обращают внимание градоначальника, что в дизайн-проекте благоустройства территории от Новосибирского государственного цирка до Вознесенского собора не предусмотрены парковки для автомобилей посетителей цирка и заведений общепита. «Согласно размещенной в сети Интернет информации за благоустройство площадки у цирка без парковки проголосовали 76% от 5,5 тысяч новосибирцев, а в Новосибирске проживает более одного миллиона 600 тысяч человек. Нас в числе проголосовавших нет. А потому просим принять во внимание и наше мнение как жителей города Новосибирска и Новосибирской области. Просим Вас организовать на площади между Нарымским сквером и Вознесенским собором парковочные места», – говорится в письме.

На момент подготовки новости под обращением в адрес главы города было уже собрано 1118 подписей. Сбор подписей продолжается.

Работы по благоустройству площади рядом с Новосибирским цирком начались 30 июня. В этот день были установлены бетонные ограждения, перегородившие привычную для горожан парковку, которая на сегодня закрыта для въезда автомобилей. Посетители цирка, приезжающие в город, в том числе из других регионов, а также гости ресторанов «Бочкари», «Скоморохи» лишились привычных мест для стоянки автомобилей. Кроме того, отправка детей в летние лагеря отдыха, которая традиционная осуществляется от площади у цирка, также осложнилась невозможностью собрать детей в одном месте и рассадить по автобусам.

Напомним, по проекту вся прилегающая к цирку территория вплоть до проезжей части ул. Челюскинцев будет превращена в парковую зону с пешеходными дорожками, клумбами и зелеными насаждениями. Против этого решения — парковая зона без парковок — выступил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. В своей колонке для «Континента Сибирь» Александр Зырянов предостерег мэрию Новосибирска от непродуманных шагов, которые ведут к ухудшению инвестиционного климата в городе.