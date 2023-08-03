В Новосибирске ограничат проезд в районе перекрестка ул. Кирова и ул. Бориса Богаткова

В Новосибирске с 3 по 7 августа сужен проезд в районе перекрестка ул. Кирова и ул. Бориса Богаткова около административного здания по адресу: ул. Кирова, 103. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Ограничения движения транспортных средств введены путем сужения проезжей части по улице Кирова — на 7 метров, по улице Бориса Богаткова — на 5 метров, в связи с проведением ООО «НТСК» аварийного ремонта на теплотрассе.

Напомним, что с 4 августа по 30 сентября временно ограничивается движение транспортных средств по ул. Серебренниковской.