Губернатор Травников заявил, что господдержка аграрного комплекса Новосибирской области сохранится на высоком уровне

Приветствуя участников межрегионального мероприятия «День поля Новосибирской области — 2023», глава региона подчеркнул значимость события для развития всего аграрного комплекса.

«Понимаю, что тяжелый, засушливый год. Но задачи, которые мы перед собой поставили несколько лет назад, не меняются: сохранение объемов производства в растениеводстве, животноводстве, молочной отрасли, повышение общей эффективности, особый акцент на молочное животноводство и на овощи открытого грунта. А также — импортозамещение, а в некоторых направлениях и импортоопережение. Темпы мы сбавлять не намерены. Успех будет за нами, урожай будет за нами, и победа будет за нами!» — отметил губернатор.

Заслуженным представителям аграрной сферы региона Андрей Травников вручил Почетные грамоты и Благодарности губернатора.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов отметил лидерские позиции новосибирских аграриев в Сибири, большое значение их труда для развития сельскохозяйственного производства страны: «Новосибирская область — это лидер аграрного комплекса Сибирского федерального округа, очень важный и значимый игрок на российском поле. И в этой связи министерство очень заинтересовано в том, чтобы у новосибирских аграриев все было хорошо».

Главе региона представили выставку сельскохозяйственной техники, племенных животных, экспозиции компаний, работающих в аграрной сфере. Также губернатор принял участие в пленарном заседании «Технологический суверенитет в АПК Новосибирской области».

«В прошлом году аграриям была оказана дополнительная поддержка в связи с ситуацией по зерну, в этом году заработала такая мера, как компенсация затрат на поставку кормов в связи с засухой. Безусловно, в сложной ситуации такая помощь с нашей стороны будет оказываться и в последующие годы. Но это скорее исключение, чем правило. Объем поддержки из федерального и областного бюджетов в этом году достигнет рекордных 6 миллиардов рублей, почти 4 миллиарда — это средства областного бюджета. И мы не намерены в последующие годы снижать эту планку», — подтвердил Андрей Травников.

Правительством региона внесены изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», предусматривающие компенсацию 70% затрат на приобретение инновационной продукции от резидентов СиббиоНОЦ, а также исключение отдельных требований к производителям сельхозтехники. Нововведения позволят предоставлять субсидии агропредприятиям при приобретении ими сельскохозяйственной техники и оборудования, произведенной на отечественных предприятиях, в том числе зарегистрированных в Новосибирской области.