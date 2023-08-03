Новосибирский облсуд оставил в силе результаты выборов мэра Бердска

Новосибирский областной суд оставил в силе решение Бердского горсуда об отказе в удовлетворении административного иска экс-кандидата в градоначальники Александра Трушакина, требовавшего отменить результаты выборов мэра города Бердска. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Александр Трушакин обратился в Бердский городской суд Новосибирской области с административным исковым заявлением о признании незаконными действий Совета депутатов г. Бердска, нарушающего его избирательные права, о восстановлении его нарушенного избирательного права в части восстановления пассивного избирательного права, а также об отмене результатов выборов главы города Бердска от 21 марта 2023 года.

«Апелляционным определением Новосибирского областного суда оставлена без удовлетворения жалоба Трушакина А., а решение Бердского городского суда от 6 апреля 2023 года – без изменения», — говорится в сообщении суда.

Напомним, что Роман Бурдин, который ранее занимал пост заместителя министра региональной политики Новосибирской области был назначен мэром города Бердска в марте текущего года. Кандидатуру Бурдина поддержали все 23 участника голосования. На этот пост претендовали еще 6 кандидатов, в том числе 62-летний ветеран боевых действий Александр Трушакин.